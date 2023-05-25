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Выход России из соглашения о визитах по военной оценке напугал финского генерала

Выход России из соглашения о визитах по военной оценке напугал финского генерала

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций напугал бригадного генерала Сами Нурми, говорится в материале издания Helsingin Sanomat.

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