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Вечерний Новосибирск

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Линейка Движения Первых объединила более 10 000 юных новосибирцев

Линейка Движения Первых объединила более 10 000 юных новосибирцев

Как подчеркнула заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, Правительство региона уделяет приоритетное внимание созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения.

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