Линейка Движения Первых объединила более 10 000 юных новосибирцев

Как подчеркнула заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, Правительство региона уделяет приоритетное внимание созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения.
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