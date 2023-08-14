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«Рука мастера»: эротическое фото Федора Шмидта

«Рука мастера»: эротическое фото Федора Шмидта

Молодой московский фотограф Федор Шмидт — мастер эротической фотографии (сильно обработанной, правда).

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Комментарии
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М
ММ
А почему:&quot;Осторожно! Обнаженная натура&quot;? Если мужик пугается обнаженной натуры, то он или голубой или представитель ЛГБТ, а они у нас вроде как не приветствуются. Или это предупреждение заведомо реклама оных извращений? А женщинам вроде как бояться обнаженной женской натуры нечего? Или это феминистки? Может кто объяснит оный каламбур?
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