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Чеснок и мед: польза, возможный вред и мнение врачей

Сочетание чеснока с медом часто рассматривается как народное средство для укрепления здоровья. В социальных сетях и блогах популяризируется идея, что такая комбинация может служить «таблеткой молодости» и оказывать положительное влияние на организм.

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