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Дизен обратил внимание на реакцию НАТО на угрозу Зеленского в адрес России

Дизен обратил внимание на реакцию НАТО на угрозу Зеленского в адрес России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х обратил внимание на отсутствие реакции НАТО на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации России.

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