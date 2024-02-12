Энергетики продолжают восстанавливать электросети в районах Астраханской области, пострадавших от непогоды

Работы, в основном, ведутся в центральной части региона. Энергетики астраханского филиала "Россети Юг" ведут работы в Красноярском районе (он наиболее пострадал от непогоды), а также в Енотаевском и Харабалинском районах.
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