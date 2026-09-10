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Цены на нефть снижаются 10 сентября, хотя Brent остается дороже 100 долларов

Цены на нефть снижаются 10 сентября, хотя Brent остается дороже 100 долларов

Первые часы торгов 10 сентября показали снижение цен на нефть. Однако, сырье сохраняет склонность к подорожанию на фоне резкого обострения конфликта между США и Ираном и растущих рисков для мировых поставок.

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