Исследователи выявили клетки мозга, наиболее уязвимые к болезни Альцгеймера

Техасский университет в Арлингтоне (UTA) и Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) представили результаты нового исследования, которое выявило клетки мозга, наиболее чувствительные к накоплению белка тау.
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