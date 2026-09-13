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Царьград

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Главное за ночь 13 сентября: от атак украинских дронов на Россию погибли мирные жители

Главное за ночь 13 сентября: от атак украинских дронов на Россию погибли мирные жители

ПВО работала в Пензенской области, в ДНР есть жертвы и пострадавшие. В ночь на 13 сентября украинские формирования предприняли очередную попытку атаки на российские регионы.

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