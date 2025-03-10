📷⚡️Сотни мужчин, женщин и детей укрылись на российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. В самом же регионе террористы ХТШ устроили настоящую резню алавитов и христиан.
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📷⚡️Сотни мужчин, женщин и детей укрылись на российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. В самом же регионе террористы ХТШ устроили настоящую резню алавитов и христиан.