☝️Купить противогазы, в том числе детские, для своей безопасности сможет любой гражданин С 1 марта следующего года каждый россиянин сможет купить сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, включая детские, и защитные камеры, так как они исключены из перечня запрещенных к продаже товаров.