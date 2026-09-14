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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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☝️Купить противогазы, в том числе детские, для своей безопасности сможет любой

☝️Купить противогазы, в том числе детские, для своей безопасности сможет любой гражданин С 1 марта следующего года каждый россиянин сможет купить сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, включая детские, и защитные камеры, так как они исключены из перечня запрещенных к продаже товаров.

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