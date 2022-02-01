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Слимани расторг контракт с «Лионом» и возвращается в «Спортинг»

«Лион» объявил о расторжении контракта с форвардом Исламом Слимани. Соглашение с 33-летним алжирцем было рассчитано до июня 2022 года.

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