Американский историк Мэри Саротт, выступая в качестве эксперта на ток-шоу немецкого телеканала Das Erste, заявила, что сейчас ситуация в украинском конфликте склоняется в пользу России, которая, по словам историка, приближается к Западу.
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