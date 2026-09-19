Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Как отдыхают и возвращаются после отпуска знаки зодиака

Как отдыхают и возвращаются после отпуска знаки зодиака

Отпуск – это время без ранних подъемов, строго рабочего графика, правил и распорядка. Переход от обычных будней к трудовым – это испытание для организма, есть даже такое понятие, как «послеотпускная депрессия».

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