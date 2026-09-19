Как отдыхают и возвращаются после отпуска знаки зодиака

Отпуск – это время без ранних подъемов, строго рабочего графика, правил и распорядка. Переход от обычных будней к трудовым – это испытание для организма, есть даже такое понятие, как «послеотпускная депрессия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой из знаков з...
- Самые завистливые...
- Какой подлости мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым