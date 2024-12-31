Антимонопольный орган Великобритании начинает проверку поглощения HashiCorp корпорацией IBM

Управление по конкуренции и рынкам (CMA), антимонопольный орган Великобритании, начало расследование того, повлияет ли на конкуренцию планируемое приобретение компанией IBM поставщика облачного программного обеспечения HashiCorp.
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