The Objective: глава УЕФА Чеферин назвал президента "Реала" Переса расистом

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в переписке с бывшим руководителем Королевской футбольной федерацией Испании Луисом Рубиалесом назвал главу мадридского "Реала" Флорентина Переса идиотом, передает The Objective.
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