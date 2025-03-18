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Смолов о контракте с Beats by Dre: «Платили тысяч 20 долларов в год, чисто символически. Но я не сомневался. Меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед ЧМ. Памятная, важная история»

«Была история с Beats by Dre. Контракт был на два года, но это больше имиджевая история. Это мировой бренд, меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед чемпионатом мира.

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