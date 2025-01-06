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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о результативности СКА: «Лично хочу найти эффективные голевые розыгрыши. В КХЛ тренеры высокой квалификации – все умные. Мы еще не увидели наши лучшие игры в атаке»

СКА обыграл «Витязь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – 800-я победа СКА в КХЛ. Три ведущих нападающих сейчас травмированы, но команда все равно уверенно продолжает много забивать.

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