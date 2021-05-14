В Ставропольском крае экипажи боевых вертолетов уничтожили замаскированные цели при поддержке беспилотной авиации спецназа ЮВО

С помощью беспилотной авиации разведывательной группы спецназа ЮВО была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой подтвердилось скопление войск условного противника.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии