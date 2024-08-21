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Глава Zecurion Ульянов объяснил, зачем мошенники переводят деньги жертвам

Глава Zecurion Ульянов объяснил, зачем мошенники переводят деньги жертвам

Мошенники могут делать своим жертвам денежные переводы.Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, зачем мошенники делают денежные переводы своим потенциальным жертвам.

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