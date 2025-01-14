Байден признал, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов несла риск ядерной конфронтации с Россией, но этой угрозы удалось избежать, заявил президент Джо Байден в своей последней перед уходом с поста речи, посвященной внешнеполитическим проблемам.
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