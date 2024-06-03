Пионы любимы нашими садоводами и растут практически в каждом палисаднике

Пионы настолько любимы нами, садоводами, что их высаживают практически в каждом палисаднике. Однако у некоторых есть огромные кусты, полностью покрытые цветами, а у некоторых сплошные, с одним или двумя бутонами.
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