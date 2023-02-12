Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Дэйв Робсон: «Не думаю, что «Уильямс» захочет следовать модели развития «Хааса», у нас независимая команда»

Руководитель отдела технических характеристик болида «Уильямса» Дэйв Робсон сомневается в целесообразности менять условия партнерства с «Мерседесом».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх