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Израильский телеканал осудил инцидент с журналистом на пресс-конференции: у него забрали микрофон после вопроса тренеру Ирландии о расизме

Израильский телеканал Sport5 осудил инцидент на пресс-конференции сборной Ирландии перед матчем с Израилем в Лиге наций.

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