Западный берег и сектор Газа: Ранее в тот же день израильские граждане протаранили палестинца на автомобиле на ферме Ханании, недалеко от Гева-Биньямина, в провинции Иерусалим на Западном берегу, после того как палестинец с ножом поджег один из автомобилей фермы.