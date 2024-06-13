В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, где женщина из Москвы, кричала и оскорбляла на остановке в Евпатории россиян, называя их «оккупантами».
Приезжая москвичка извинилась за оскорбления жителей Крыма
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
нельзя верить ни одному слову армянке подонку не русскому .Выгнать в лучшем случае с России отняв паспорт и конфисковать все имущество в России , без права въезда в страну пожизненно
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Эту толстожопую хачандру выслать к пашиняну. Мразь уселась в России и хрен выгонишь.
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15 час.
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