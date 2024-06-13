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Крымское информационное агентство

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Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Эту толстожопую хачандру выслать к пашиняну. Мразь уселась в России и хрен выгонишь.Приезжая москвичк...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    нельзя верить ни одному слову армянке подонку не русскому .Выгнать в лучшем случае с России отняв паспорт и конфисков...Приезжая москвичк...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Да за это расстрел нужен.Передавая данные,сколько ребят она убила.Крымская прокурат...

Приезжая москвичка извинилась за оскорбления жителей Крыма

Приезжая москвичка извинилась за оскорбления жителей Крыма

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, где женщина из Москвы, кричала и оскорбляла на остановке в Евпатории россиян, называя их «оккупантами».

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
нельзя верить ни одному слову армянке подонку не русскому .Выгнать в лучшем случае с России отняв паспорт и конфисковать все имущество в России , без права въезда в страну пожизненно
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Эту толстожопую хачандру выслать к пашиняну. Мразь уселась в России и хрен выгонишь.
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15 час.

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