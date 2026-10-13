🛠В Крыму обсудили строительство социальных и инженерных объектов по госпрограмме Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк совместно с руководителем Крымского управления Ростехнадзора Алексеем Дячишиным обсудили ход работ на объектах социальной и инженерной инфраструктуры, которые строятся по госпрограмме РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».
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