MINECRAFT Java Edition + WINDOWS 10/11 ❗❗❗ ПОКУПАЯ У НАС , ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЦИФРОВОЙ КЛЮЧ МОМЕНТАЛЬНО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ❗❗❗ Данная версия игры 100% лицензированная и рабочая! ✅ Для активации ключа требуется VPN с подключением к стране: ТУРЦИЯ После активации игра не имеет ограничений по регионам Для оплаты банковской картой рекомендуем выбрать платежный сервис LAVA – комиссия тут существенно ниже❕ Minecraft: Java Edition и Minecraft для Windows (он же “Bedrock Edition”) теперь продаются как один продукт! Что это значит для вас? Ну, если вы никогда раньше не покупали Minecraft, теперь вы можете получить Java и Bedrock по одной низкой цене.