«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

В своей программе «Ч. Т. Д.» Маргарита Симоньян сделала интересное заявление о том, что оказывается террористический акт в «Крокус Сити Холле» планировался на 8 Марта, чтобы сделать Женский Праздник самым кровавым днём России на всю оставшуюся жизнь.
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