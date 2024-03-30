«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

В своей программе «Ч. Т. Д.» Маргарита Симоньян сделала интересное заявление о том, что оказывается террористический акт в «Крокус Сити Холле» планировался на 8 Марта, чтобы сделать Женский Праздник самым кровавым днём России на всю оставшуюся жизнь.