В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Кемеровской области – Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что в Кемерове в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в феврале этого года двухлетнему мальчику он пережил клиническую смерть и в настоящее время прикован к постели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии