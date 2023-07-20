Экс-директора центра «Вектор» Максютова могут восстановить в должности через суд
Рассматривать дело будут в другом суде. «Определением суда от 19 июля 2023 дело передано на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну», – сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.
Комментарии
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Ринат Амирович обыкновенный российский чиновник-коррупционер и ради выгоды, как ВСЕ чиновники, готов идти по трупам! Купленное звание доктора наук позволяло достигать его низменных и бесчеловечных целей гораздо быстрее и с поддержкой мэра и прочих значимых лиц. Огромные капиталы на крови у нас в РФ, к сожалению, обычное заурядное дело!
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