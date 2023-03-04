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Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. У него 52+69 в 63 играх, до рекорда Кучерова для XXI века – 7 баллов

Коннор Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Сегодня капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3).

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