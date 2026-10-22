Журналист Михаэль Мартенс © TALIC Workspace/YouTubeВ Москве суд зарегистрировал уголовное дело о разжигании ненависти или вражды в отношении корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса после его слов об убийстве русских.