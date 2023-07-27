Гей-парад картин в церкви заказывали? Нет? А он уже пришёл к вам

Новости, события, фактыРелигияПодписатьсяГей-парад картин в церкви заказывали? Нет? А он уже пришёл к вам Немеция - уже не та! (!) Намедни в нюрнбергской церкви Святого Эгидия стартовала выставка с глубоким… смыслом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНННадежда НикитинаЗа гранью. Скоро наказаны будут соломиты.Ответить15 час.НЭНаталья ЭрнстГейропа - старая шлюха, она этого заслужила.Ответить14 час.Zoia GoldshtabКара Господня приходит неожиданно и внезапно... Господь ВСЁ ВИДИТ......Ответить12 час.
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