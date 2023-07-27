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Гей-парад картин в церкви заказывали? Нет? А он уже пришёл к вам

Гей-парад картин в церкви заказывали? Нет? А он уже пришёл к вам

Немеция - уже не та! (!) Намедни в нюрнбергской церкви Святого  Эгидия стартовала выставка с глубоким… смыслом.

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