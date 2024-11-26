Несчастные родители – тяжкий груз на шее детей

Счастливого человека могут вырастить только счастливые родители. В противном случае они закладывают в ребенка негативный опыт отношения к жизни, формируют неправильные установки, внушают запрет на счастье.
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