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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В США начали федеральное расследование по делу китайских пловцов

Правительство США начало федеральное расследование по делу о положительных допинг‑пробах китайских пловцов и вызвало исполнительного директора Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Брента Новицки в суд для дачи показаний.

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