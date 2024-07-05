В США начали федеральное расследование по делу китайских пловцов

Правительство США начало федеральное расследование по делу о положительных допинг‑пробах китайских пловцов и вызвало исполнительного директора Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Брента Новицки в суд для дачи показаний.
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