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Учёные выяснили: древние люди тоже вредили природе

Учёные выяснили: древние люди тоже вредили природе

Учёные выяснили, что наши предки почти 100 тыс. лет назад начали наносить ущерб природе.Отличие между древними людьми и нами заключалось только в масштабах и отсутствии технических средств воздействия на окружающую среду.

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