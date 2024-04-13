Учёные выяснили: древние люди тоже вредили природе

Учёные выяснили, что наши предки почти 100 тыс. лет назад начали наносить ущерб природе.Отличие между древними людьми и нами заключалось только в масштабах и отсутствии технических средств воздействия на окружающую среду.
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