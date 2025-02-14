Стало известно о мощнейшем взрыве в недрах Полтавской области — возможно даже ядерном Колоссальные последствия нанесенных беспилотниками, ракетами и авиационными боеприпасами в течение последних нескольких дней ударов по территории «страны самых смелых, но просроченных президентов» с каждым прошедшим часом обрастают все новыми подробностями.