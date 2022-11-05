Системный блок из б/у комплектующих и aliexpress

Привет всем. Давным-давно я написал статью о том, как можно заработать дополнительные деньги, собирая компьютеры из использованных деталей и продавая их на AVito.
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