ЕС введет новые санкции против Ирана за атаку на Израиль

Европейский союз осуждает атаку Ирана на Израиль и введет против Тегерана новые санкции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита глав и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии