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ЕС введет новые санкции против Ирана за атаку на Израиль

ЕС введет новые санкции против Ирана за атаку на Израиль

Европейский союз осуждает атаку Ирана на Израиль и введет против Тегерана новые санкции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита глав и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

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