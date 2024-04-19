В «Уорриорз» обеспокоены «непостоянством» Дрэймонда Грина. Клуб может задуматься об обмене форварда

Об этом сообщает ESPN. Отмечается, что клуб в такой ситуации может задуматься об обмене форварда. По ходу регулярного чемпионата Грин сперва получил 5 матчей дисквалификации за нападение на Руди Гобера (2-3 у «Голден Стэйт»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии