США после России: дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

Читатель прислал подборку впечатлений из твиттера русской либералки, переехавшей в США. Как ясно из реплик, дама придерживается строго прозападных взглядов, однако при этом сохраняет достаточно адекватности, чтобы честно описывать происходящее на её глазах.
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