МО России показало работу военной автомобильной инспекции «Запада»

Министерство обороны России показало работу военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Как отмечает ведомство, военнослужащие проводят свой профессиональный праздник 26 августа День военной,как и в любой другой день, на службе.
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