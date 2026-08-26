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RT Russia

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МО России показало работу военной автомобильной инспекции «Запада»

МО России показало работу военной автомобильной инспекции «Запада»

Министерство обороны России показало работу военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Как отмечает ведомство, военнослужащие проводят свой профессиональный праздник 26 августа День военной,как и в любой другой день, на службе.

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