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Орловские новости

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Минобороны РФ начало операцию за Славяно-Краматорскую агломерацию

Минобороны РФ начало операцию за Славяно-Краматорскую агломерацию

Участник боев за Донбасс и музыкант Паша Нэро поделился с «Орловскими новостями» своим видением исторического значения сражения за Славяно-Краматорскую агломерацию, о начале которого сегодня, 27 августа, официально заявило Минобороны России.

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