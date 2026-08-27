Минобороны РФ начало операцию за Славяно-Краматорскую агломерацию

Участник боев за Донбасс и музыкант Паша Нэро поделился с «Орловскими новостями» своим видением исторического значения сражения за Славяно-Краматорскую агломерацию, о начале которого сегодня, 27 августа, официально заявило Минобороны России.
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