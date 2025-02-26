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«До старости лучше вообще не доживать»: брошенные на произвол судьбы Муромов и Дубовицкая пожаловались на нищенскую пенсию и бедность

«До старости лучше вообще не доживать»: брошенные на произвол судьбы Муромов и Дубовицкая пожаловались на нищенскую пенсию и бедность

Интересная жизнь с Vera Star На днях появилась новость, что российские знаменитости станут получать пенсии размером от 60 тысяч рублей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТО-ТО И ОНО!!!....
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3 час.
ВС
Владимир Сергеев
Но вопрос правильный - если ему требуется 150 тыс. то как люди живут на 15 - 25 тыс. ?!!? Ау, Владимир Владимирович!
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2 час.
m
mihail
На счёт Муромцева не знаю, но Дубовицкая женщина очень богатая.
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2 час.
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