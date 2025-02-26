«До старости лучше вообще не доживать»: брошенные на произвол судьбы Муромов и Дубовицкая пожаловались на нищенскую пенсию и бедность

Интересная жизнь с Vera Star На днях появилась новость, что российские знаменитости станут получать пенсии размером от 60 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киров, Россия: Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО. Скрутили его быстро
- "Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы
- Гуля похоронила брата - героя СВО. И погибла сама. Убийцы - представители властей? Новые детали дела
Свежие комментарии