Портрет Дебби Харри работы Энди Уорхола продается за 26 миллионов долларов

Редкий портрет культовой солистки группы Blondie Дебби Харри, созданный с помощью компьютера звездой поп-арта Энди Уорхолом в 1985 году, выставлен на продажу одним из компьютерных инженеров Джеффом Бруэттом, который принимал участие в его создании.