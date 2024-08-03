Портрет Дебби Харри работы Энди Уорхола продается за 26 миллионов долларов

Редкий портрет культовой солистки группы Blondie Дебби Харри, созданный с помощью компьютера звездой поп-арта Энди Уорхолом в 1985 году, выставлен на продажу одним из компьютерных инженеров Джеффом Бруэттом, который принимал участие в его создании.
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