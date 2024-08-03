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Культуромания

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Портрет Дебби Харри работы Энди Уорхола продается за 26 миллионов долларов

Портрет Дебби Харри работы Энди Уорхола продается за 26 миллионов долларов

Редкий портрет культовой солистки группы Blondie Дебби Харри, созданный с помощью компьютера звездой поп-арта Энди Уорхолом в 1985 году, выставлен на продажу одним из компьютерных инженеров Джеффом Бруэттом, который принимал участие в его создании.

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