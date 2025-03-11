От Анастасии до Дмитрия: Как русские имена завоевывают международные сердца Ирэн ОрлонскаяВ последние десятилетия мы наблюдаем интересный феномен: традиционные русские имена, которые раньше использовались преимущественно в русскоязычных странах, начинают набирать популярность в других уголках мира.
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