Абсолютно новый супергерой Marvel скоро появится в выпуске Amazing Spider-ManMarvel представила абсолютно нового супергероя по имени Рапид (Rapid), который впервые появится в комиксе Giant-Size Amazing Spider-Man #1, а не в уже существующих историях.
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