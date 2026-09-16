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Число компаний, привлекающих инвестиции через краудфандинг, сократилось в РФ на 9%

Число компаний, привлекающих инвестиции через краудфандинг, сократилось в РФ на 9%

Совокупный объем привлеченных инвестиций сократился на 45% до 2,1 млрд рублей.В первом полугодии российский рынок долевого краудфандинга показал снижение активности.

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