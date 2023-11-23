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Эксперт рассказал о преимуществе РСЗО «Торнадо-С» над «Ураганом»

Эксперт рассказал о преимуществе РСЗО «Торнадо-С» над «Ураганом»

Насыщение российских армейских подразделений реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» позволит нашей реактивной артиллерии совершить качественный скачок, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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