Эксперт рассказал о преимуществе РСЗО «Торнадо-С» над «Ураганом»

Насыщение российских армейских подразделений реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» позволит нашей реактивной артиллерии совершить качественный скачок, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.
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